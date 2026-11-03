Представлены двухкамерные корпуса Havn HS 360 и HS 360 VGPU

Бренд Havn выпустил на глобальный рынок двухкамерные компьютерные корпуса HS 360 и HS 360 VGPU с цельной изогнутой стеклянной панелью повышенной прочности. При габаритах 490,9:242,1:520,9 мм новинки получились на 19,4% компактнее и почти на 30% легче флагманского корпуса HS 420. Корпуса оснащаются двухкамерным шасси с поддержкой материнских плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX (включая платы со скрытыми разъемами на обороте), посадочными местами под 11 вентиляторов типоразмера 120 мм, совместимостью с радиаторами СЖО формата до 360 мм (и вплоть до 420 мм в модификации VGPU), поддержкой кулеров CPU высотой до 175 мм и блоков питания ATX/SFX, предустановленным 8-портовым PWM-разветвителем для вертушек, съемными пылевыми фильтрами, портами USB-C, двумя USB-A и аудиоразъемом на лицевой панели, а также специальным магнитным дефлектором воздушного потока, снижающим температуру видеокарты на величину до 6 °C.

Модели отличаются размещением видеокарты. Первая рассчитана на классическое горизонтальное размещение карт длиной до 453 мм, а вторая может похвастаться кронштейном с райзером PCIe 5.0 x16 для вертикальной установки ускорителя толщиной до 4 слотов (длиной до 433 мм). Новинки оценены в 200 и 280 долларов соответственно.