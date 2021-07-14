AeroCool представила в России новые корпуса Splinter Duo, Gladiator Duo, Graphite и Wave

Компания AeroCool представила на российском рынке четыре модели корпусов: Splinter Duo, Gladiator Duo, Graphite и Wave. Все модели предлагают отличный воздушный поток и стильный дизайн.

AeroCool Splinter Duo

Корпус отличается строгим дизайном с приятной подсветкой ARGB на передней панели. Splinter Duo оснащен тремя предустановленными вентиляторами. Вентиляционные отверстия обеспечивают отличный воздушный поток. Корпус поддерживает установку СЖО на передней панели, процессный кулер высотой до 161 мм и видеокарты длиной до 326 мм (без вентилятора на передней панели). Боковая панель из закаленного стекла демонстрирует внутренние комплектующие. Корпус доступен по цене от 5700 рублей.

AeroCool Gladiator Duo

Gladiator Duo имеет имеет уникальный дизайн передней панели. Ребра на передней панели обеспечивают не только стильный дизайн, но и максимальный воздушный поток. На передней панели также есть ARGB-подсветка, кроме того, корпус оснащен хаб-контроллером для подключения до шести вентиляторов. Gladiator Duo обеспечивает установку радиаторов сжо, кулера ЦП высотой 161 мм и видеокарт длиной до 326 мм. Рекомендованная стоимость корпуса начинается от 5700 рублей.

AeroCool Graphite

AeroCool Graphite представлен в трех вариантах. Передняя панель полностью выполнена из сетчатого материала, что улучшает циркуляцию воздуха. Корпус предлагает вертикальную установку видеокарт. Боковая панель выполнена из закаленного стекла и крепится на петли. Модель поддерживает установку кулера ЦП высотой до 180 мм и видеокарт длиной до 348 мм. Цена корпуса за базовую комплектацию составляет 3890 рублей.

AeroCool Wave

Корпус имеет необычный дизайн передней панели, где удачно сочетается сплошной и сетчатый материал. AeroCool Wave также представлен в разных конфигурациях. Модель поддерживает кулер ЦП высотой до 158 мм и видеокарту длиной до 297 мм. Боковая панель из закаленного стекла позволяет наблюдать за работой системы. Стоимость корпуса начинается от 3050 рублей.

Комментарии и отзывы AeroCool Splinter Duo, Gladiator Duo, Graphite и Wave
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