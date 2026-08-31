Представлен модульный мини-ПК MNT Station

Немецкий производитель MNT Research представил компактный ПК MNT Station, который получил алюминиевый корпус с габаритами 279:133:26 мм, массой 680 граммов и объемом 0,96 литра. Благодаря модульной конструкции новинка предлагает пользователям выбирать из Raspberry Pi CM4, NXP LS1028A или Rockchip RK3588 V2. Последняя модель получила 8-ядерный процессор с четырьмя Cortex-A76 и четырьмя Cortex-A55 с тактовой частотой 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MP4, до 32 ГБ ОЗУ и средним энергопотреблением 20 Вт.

Также ПК оснащается тремя интерфейсами USB-A, портом USB-C с поддержкой питания, полноразмерным разъемом HDMI, гигабитным портом Ethernet, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти SD, а также разъемами Mini PCIe и M.2 Key M с поддержкой до четырех линий PCIe 3.0 для NVMe-накопителя. Цены на конфигурации пока не объявлены.