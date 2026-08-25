Apple представила Mac mini на процессорах M6 и M5 Pro

Компания Apple пополнила ассортимент компактных компьютеров новым поколением Mac mini, который основан на фирменных чипах M6 и M5 Pro. Версия на M6 может похвастаться 12-ядерным процессором, 12-ядерной графикой, от 16 до 32 ГБ объединенной памяти с пропускной способностью 170 ГБ/с, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, портом 2,5-гигабитного Ethernet, двумя интерфейсами USB-C с поддержкой USB 3 и 3,5-мм аудиогнездом спереди, тремя разъемами Thunderbolt 4, интерфейсами HDMI и Ethernet сзади, а также предустановленной macOS 27 Golden Gate.

Вариант на чипе M5 Pro может похвастаться 18 ядрами CPU и 20 ядрами GPU, до 64 ГБ унифицированной памяти с пропускной способностью до 307 ГБ/с и тремя портами Thunderbolt 5. Новые Mac mini оценены на дебютном американском рынке от 900 и от 1700 долларов соответственно.

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