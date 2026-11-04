Представлен компактный ПК Lenovo Kaitian для локального ИИ

Компания Lenovo анонсировала настольный компьютер Kaitian, предназначенный для локального развертывания тяжелых языковых моделей и автономных корпоративных ИИ-агентов без обращения к облаку. Новинка оснащается 8-ядерным 8-поточным китайским чипом Zhaoxin KX-7000 с тактовой частотой до 3,7 ГГц, специализированным нейропроцессором Houmo Intelligent Power LQ50 с производительностью до 160 TOPS в операциях INT8 (с возможностью расширения конфигурации до 320 TOPS), 24 ГБ ОЗУ с пропускной способностью 153,6 ГБ/с, независимой двухконтурной системой охлаждения с вентилятором высокого давления и разделенным отводом тепла для CPU и нейроблока, а также операционной системой Kylin с предустановленным пакетом Tianxi AI Pro, ориентированным на создание круглосуточных «цифровых сотрудников».

Аппаратной мощи десктопа достаточно для быстрой локальной работы открытых нейросетей масштабом до 35 миллиардов параметров, включая модели Qwen3.5 и Qwen3.6-35B-A3B. Уровень шума составляет 19,4 дБ в простое и 29,5 дБ при максимальной нагрузке на NPU, а температура корпуса не поднимается выше 41 °C при стандартных условиях (и не превышает 46 °C даже при 35-градусной жаре в помещении).
Представлены двухкамерные корпуса Havn HS 360 и HS 360 VGPU…
Бренд Havn выпустил на глобальный рынок двухкамерные компьютерные корпуса HS 360 и HS 360 VGPU с цельной …
Мини-ПК Hasee Ares Mini R78D на Ryzen 7 8745HS оценили в 300…
Компания Hasee пополнила ассортимент компактных ПК моделью Ares Mini R78D, которая базируется на 8-ядерно…
Мини-ПК Lenovo ThinkCentre X Ultra оценили в 3100 евро…
Компания Lenovo пополнила ассортимент компактных ПК производительной моделью ThinkCentre X Ultra, которая…
Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-128…
Сегодня изучим, соберем систему и протестируем доступный корпус «аквариум» Bloody CC-128 формата Midi-Tow…
Представлен мини-ПК Lenovo Lecoo Cool 311…
Компания Lenovo пополнила ассортимент бизнес-ПК моделью Cool 311, которая основана на новых чипах Intel с…
Представлен Mid-Tower корпус Zalman S6 V2 BLACK…
Zalman представила компьютерный корпус S6 V2 BLACK — модель формата Mid-Tower с перфорированной лицевой п…
Представлен мини-ПК ASUS ProArt GR1X на NVIDIA RTX Spark…
Компания ASUS объявила о выходе профессионального компактного ПК ProArt GR1X, который получил корпус с ра…
Apple представила Mac mini на процессорах M6 и M5 Pro…
Компания Apple пополнила ассортимент компактных компьютеров новым поколением Mac mini, который основан на…
Обзор, тесты и сборка корпуса EUROCASE A2751 со стенкой из изогнутого стеклаОбзор, тесты и сборка корпуса EUROCASE A2751 со стенкой из изогнутого стекла
Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-121Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-121
Обзор и тесты корпуса Accord ACC-MT210B-G01Обзор и тесты корпуса Accord ACC-MT210B-G01
Обзор и тесты EUROCASE M2751. Корпус со стенкой из изогнутого стекла и тремя вентиляторами ARGBОбзор и тесты EUROCASE M2751. Корпус со стенкой из изогнутого стекла и тремя вентиляторами ARGB
Обзор, тесты и сборка PCCooler C3 Q500Обзор, тесты и сборка PCCooler C3 Q500
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor