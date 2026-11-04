Представлен компактный ПК Lenovo Kaitian для локального ИИ

Компания Lenovo анонсировала настольный компьютер Kaitian, предназначенный для локального развертывания тяжелых языковых моделей и автономных корпоративных ИИ-агентов без обращения к облаку. Новинка оснащается 8-ядерным 8-поточным китайским чипом Zhaoxin KX-7000 с тактовой частотой до 3,7 ГГц, специализированным нейропроцессором Houmo Intelligent Power LQ50 с производительностью до 160 TOPS в операциях INT8 (с возможностью расширения конфигурации до 320 TOPS), 24 ГБ ОЗУ с пропускной способностью 153,6 ГБ/с, независимой двухконтурной системой охлаждения с вентилятором высокого давления и разделенным отводом тепла для CPU и нейроблока, а также операционной системой Kylin с предустановленным пакетом Tianxi AI Pro, ориентированным на создание круглосуточных «цифровых сотрудников».

Аппаратной мощи десктопа достаточно для быстрой локальной работы открытых нейросетей масштабом до 35 миллиардов параметров, включая модели Qwen3.5 и Qwen3.6-35B-A3B. Уровень шума составляет 19,4 дБ в простое и 29,5 дБ при максимальной нагрузке на NPU, а температура корпуса не поднимается выше 41 °C при стандартных условиях (и не превышает 46 °C даже при 35-градусной жаре в помещении).