AeroCool удвоила подсветку в новом моддерском корпусе для ПК

Новый геймерский компьютерный корпус со звучным именем Streak отличается улучшенной системой подсветки с вдвое большим количеством светодиодов и большим количеством эффектов. Также в нем предусмотрено место для мощной видеокарты и эффективного процессорного кулера, а также есть возможность подключить СЖО.

Компания AeroCool Advanced Technologies (AAT), один из ведущих мировых производителей корпусов, блоков питания, аксессуаров и периферии для компьютеров, анонсирует системный блок Streak. Новинка выгодно отличается стильной улучшенной подсветкой, а также продуманной конструкцией, позволяющей разместить в блоке топовые комплектующие и эффективные системы охлаждения.

Двойная радуга

Конструкторы AeroCool взяли фирменную светодиодную полосу на фронтальной панели и… клонировали! С двумя наклонными полосами AeroCool Streak смотрится очень элегантно и живо, а 18 заводских цветовых эффектов, плюс возможность управлять подсветкой с помощью сторонних утилит, помогут владельцу самовыразиться со стопроцентной точностью.

Все, что нужно — под рукой!

Боковая панель AeroCool Streak сделана из прочного акрилового стекла. Поэтому корпус прекрасно подходит для моддеров: все комплектующие и их подсветка на виду, можно проводить смелые дизайнерские эксперименты.На верхней части корпуса расположены сразу два USB 2.0 и один USB 3.0 разъемы, аудиовход и выход и отдельная кнопка для управления подсветкой. Такое расположение обеспечивает владельцу комфортную работу с компьютерной периферией и светодиодной подсветкой.

Только топовое «железо»

Как и другие корпусы AeroCool формата Mid Tower, новенький Streak поддерживает установку материнских плат форматов ATX, micro ATX и mini-ITX. В AeroCool Streak можно установить видеокарту длиной до 335 мм, а также в него помещается процессорный кулер высотой до 151 мм. Поддерживается установка до трех 3,5’’ жестких дисков и до четырех твердотельных накопителей формата 2,5’’ — памяти хватит на все игры!

Арктическое охлаждение

Цена и доступность

На фронтальную панель AeroCool Streak можно установить систему жидкостного охлаждения с радиатором до 240 мм. Вдобавок к этому в корпусе предусмотрено размещение до трех вентиляторов диаметром 80-120мм.Компьютерный корпус AeroCool Streak будет доступен для покупки в августе в магазинах ДНС и Ситилинк. Рекомендованная цена – 2500 рублей.