Aerocool Glider выглядит необычно

В последнее время на рынке компьютерных корпусов наблюдается какой-то застой, ведь никто не может придумать ничего уникального. Все варианты дизайна уже были испробованы, все стили и цвета опробованы, а ведь пользователи хотят получить нечто большее, нечто действительно интересное. Специально для таких ценителей уникального и неповторимого был представлен корпус Aerocool Glider, который смотрится крайне интересно и сразу привлекает к себе внимание. У него на лицевой панели крайне необычный узор с вырезами и подсветкой, плюс блок питания у данной системы расположен сверху, а не снизу, как мы все привыкли. Конечно, при сборке вам придется немного подумать над прокладкой кабелей, но это не проблема для современных БП.