Aerocool Split в двух вариантах

Официально представлен компьютерный корпус Aerocool Split, который выпускается в двух вариантах — с акриловой панелью и 120-мм вентилятором и закаленным стеклом и 120-мм вентилятором с RGB подсветкой. Оба варианта выглядят крайне интересно и стильно, вы можете расположить внутри массу крутого железа и наслаждаться подсветкой этого всего добра. Но, конечно, стеклянная панель среди геймеров считается более дорогим вариантом, так как это стекло, а не акрил. Хотя, работать с моддингом над акрилом гораздо проще, ведь это, практически, пластик и его намного проще разрезать, делать в нем отверстия или даже банально тонировать. Так что вы лишь выбираете то, что вам больше по душе и не обращаете внимание на сам материал. Ведь оба варианта крутые.