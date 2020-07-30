Aerocool анонсировала красивый корпус Hive ARGB

Aerocool анонсировала красивый корпус Hive ARGB. Корпус имеет боковую панель из закаленного стекла, а передняя панель выполнена из сетки. Корпус поставляется с двумя 120 мм вентиляторами с ARGB подсветкой.

Корпус Aerocool Hive ARGB поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, micro-ATX и mini-ITX. Hive ARGB позволяет установить видеокарту длиной до 317 мм, а высота воздушного кулера до 157 мм. На панели ввода есть два порта USB 3.0, один порт USB 2.0, разъем для наушников и микрофона. Стоимость корпуса Aerocool Hive ARGB еще не объявлена.

Комментарии и отзывы Aerocool Hive ARGB
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