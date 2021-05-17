Aerocool представила компьютерный корпус Gladiator Duo

Aerocool представила корпус Gladiator Duo с боковой панелью из закаленного стекла и широкой совместимостью для компьютерных комплектующих.

Новый корпус Gladiator Duo поддерживает установку радиаторов систем жидкостного охлаждения как на переднюю так и на верхнюю панель. Передняя панель оснащена ARGB-подсветкой и вентиляционными отверстиями для лучшей циркуляции воздуха. В корпусе уже установлены три 120 мм вентилятора с ARGB-подсветкой.

Новинка позволяет подключать компоненты с подсветкой к 6-портовому концентратору. Корпус поддерживает материнские платы ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, кулер высотой до 161 мм, а видеокарту длиной до 326 мм. Панель ввода включает два порта USB 3.0, аудиоразъем для микрофона и наушников, кнопку питания и сброса.

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