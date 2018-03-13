Aerocool выпускает корпус Cylon

2018-03-13, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Aerocool Cylon; [91]
Корпус Cylon имеет mid-tower компоновку с RGB подсветкой которая расположена по диагонали на передней панели. Она имеет 13 режимов подсветки, в общей сложности 6 режимов RGB и 7 монохромных режимов. Левая панель выполнена из акрилового пластика. Корпус имеет несколько отсеков для жестких дисков: два 2,5 / 3,5-дюймовых отсека, 2,5-дюймовые отсеки x2, семь слотов расширения, видеокарта может иметь длину до 346 мм / 371 мм (без переднего вентилятора).
В корпус можно установить материнские платы форм-фактора ATX, MicroATX и Mini-ITX. Внешние размеры: W198 × D413 × H459 мм, вес 3,8 кг.


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