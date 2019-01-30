Aftershock представила ноутбуки серии Slate с графикой NVIDIA RTX

Aftershock анонсировала новую серию игровых ноутбуков Slate, в которой будет представлена ​​новая графика NVIDIA GeForce RTX. Серия Slate состоит из Slate 15 и Slate 17. Оба ноутбука имеют толщину всего 19,9 мм. Slate 15 весит 2 кг, в то время как Slate 17 весит 2,5 кг. Slate 15 несмотря на название, на самом деле имеет 16,1-дюймовый дисплей. Благодаря тонким рамкам Aftershock смогла уместить дисплей большего размера, сохранив общие размеры с типичными 15-дюймовыми ноутбуками.

Slate 17 оснащен более стандартным 17,3-дюймовым дисплеем. Дисплеи обоих ноутбуков имеют формат Full-HD, поддерживают 100% цветового пространства sRGB и имеют высокую частоту обновления 144 Гц. Обе новинки работают на процессоре Intel Core i7-8750H и оснащены двумя отсеками M.2 PCIe SSD и одним 2,5-дюймовым отсеком для жестких дисков. Пользователи также смогут устанавливать на своих машинах до 32 ГБ памяти. В ноутбуках будет установлена ​​новейшая графика NVIDIA RTX. Другие интересные особенности включают улучшенную систему управления температурным режимом. При этом воздушный поток увеличивается на 40%, что приводит к увеличению тепловых характеристик на 35%. Стеклянный трекпад с биометрической защитой позволяет владельцам быстро разблокировать свои системы. И если вы являетесь поклонником RGB-освещения, вы будете рады узнать, что ноутбуки Slate оснащены RGB-подсветкой.