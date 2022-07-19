AirPods Pro 2 не будут работать со старыми iPhone

Ожидается, что AirPods Pro 2 будут поставляться с улучшенным чипом, а также с поддержкой Lossless Audio. Согласно информации инсайдера ShrimpApplePro, «совместимость» будет зависеть от того, есть ли у вас iPhone 11 или новее, некоторые модели iPad и Apple Silicon Mac. Этот твит может сбить с толку некоторых потенциальных покупателей, но будьте уверены, Apple не сделает свои AirPods Pro 2 непригодными для использования, если у вас нет вышеупомянутого оборудования, поскольку потенциально миллионы клиентов покупают AirPods, не имея при себе другого продукта Apple. Вместо этого Apple может ограничить некоторые функции AirPods Pro 2, если наушники не будут сопряжены с правильным устройством. Учитывая, что iPhone 11 был первым продуктом Apple с чипом U1, наряду с Apple Silicon Mac, начиная с моделей M1, наличие этого чипа может позволить использовать эксклюзивные функции AirPods Pro 2.

Эти функции могут включать в себя Lossless Audio, обеспечивающий совершенно новый опыт прослушивания, и расширенное отслеживание, если кейс для переноски потеряна или украдена. К сожалению, в AirPods Pro 2 не будет встроенных функций, связанных со здоровьем, но это дополнения, которые будут представлены в будущих итерациях. Независимо от того, какое устройство вы подключаете к грядущим беспроводным наушникам, скорее всего, будет присутствовать улучшенное активное шумоподавление, а также увеличенное время автономной работы. Вопрос только в стоимости гаджета.