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Bose выпустила первые за 11 лет проводные наушники

Компания Bose впервые с 2015 года представила свои новые проводные наушники. Данная модель получила простое название Bose Noise Cancelling Wired Earbuds — она избавляет владельцев от необходимости регулярно заряжать наушники и переживать из-за разряженной батареи. Стоит отметить, что функциональность устройства ограничена по сравнению с беспроводными моделями, однако Bose использовала современные технологии, включая активное шумоподавление. В каждом наушнике установлено два микрофона, которые работают вместе с технологией Bose QuietControl и обеспечивают активное шумоподавление. Между несколькими режимами можно переключаться с помощью кнопки на встроенном пульте управления. К примеру, Quiet Mode снижает интенсивность окружающих звуков, а Aware Mode, наоборот, усиливает их. При необходимости активное шумоподавление можно полностью отключить.

Во встроенном пульте также находится дополнительный микрофон для телефонных разговоров — он рассчитан на эффективный захват голоса пользователя, поэтому подносить пульт близко ко рту не требуется. Вместо привычного разъёма для подключения к источнику звука на конце кабеля длиной 1,27 м установлен USB Type-C. Наушники можно подключать к смартфонам и ноутбукам, при этом поддерживается передача звука без потерь с минимальной задержкой. Более того, Bose Noise Cancelling Wired Earbuds имеют защиту от воды по стандарту IPX4. Это означает, что наушники должны выдерживать пот, дождь и брызги, однако полностью погружать их в воду нельзя.
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