Обзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраном

Тестируемые наушники UGREEN LightBuds WS217 относятся к недорогому сегменту и при этом для соединения с источником звука используют Bluetooth 6.0 и возможность соединения с двумя устройствами одновременно, алгоритм шумоподавления Dual Mic+, выполнены в корпусе с защитой от воды и пыли по стандарту IPX5.

Комплектация

Коробка с полиграфией, включающая информацию по спецификациям и ключевым особенностям исполнения. Внутри зафиксирована на подложке из картона и находятся в зарядном кейсе.

В комплекте стикеры, инструкция, гарантийный талон, зарядный кабель.

Внешний вид

Компактный кейс с закругленными боковыми гранями, выполненный из пластика темно-серого цвета. Форма удобна для постоянного ношения с собой.

На лицевой стороне большую часть площади занимает цветной дисплей. Во время эксплуатации на него выводятся различные анимации, а также техническая информация.

Интерфейс с локализацией под русскоязычных пользователей. Сенсорное управление, доступны базовые настройки интерфейса. Помимо управления воспроизведением с просмотром активного трека и переключением можно делать дистанционные снимки с камеры смартфона.

Внутри ниша из матового пластика с посадочными местами под размещение наушников. Для предотвращения случайного извлечения они дополнительно фиксируются при помощи магнитов. Заряжается кейс через разъем USB-C.

У наушников традиционная форма. Как и кейс выполнены из пластика с глянцевым покрытием. Представлены в нескольких вариантах цветового исполнения. UGREEN LightBuds WS217 защищены от пыли и влаги, в них можно тренироваться, гулять под дождем и снегом, но для плавания в бассейне не подойдут.

Вытянутые ножки, с внутренней стороны на них нанесены отметки по правой и левой сторонам. По паре микрофоном на каждом, используемых для шумоподавления во время разговоров.

Софт

Установлен 13 мм динамик. Вывод закрыт защитной сеткой. Выполнены по схеме открытого акустического типа с пространственным звуковым эффектом.На iOS и Android доступно бесплатное приложение, используемые для тонких настроек. В главном окне данные по заряду правого и левого наушников в отдельности. Переход в настройки зарядного кейса, эквалайзер и игровой режим, быстрое переключение системы шумоподавления. Проведение двойного подключения.

Эквалайзер с профилями классика, джаз, электронная, поп, классика, рок, усиление басов или высоких частот. Игровой режим со сниженными задержками и дополнительным сжатием. Изменение схемы сенсорного управления. Управление голосовыми оповещениями: китайский, английский, звонок.

Отдельный набор настроек для управление выводимой на экран информацией. Здесь же в виде наглядных подсказок демонстрируется принцип взаимодействия с интерфейсом.

Тесты

Наушники UGREEN LightBuds WS217 можно подключить одновременно к двум устройствам, одновременно, на одном слушать музыку и работать на ноутбуке, а со смартфона отвечать на входящий вызов, переключение в таком сценарии проходит автоматически. Используется Bluetooth 6.0 с базовыми кодеками SBC, AAC, LDAC и обратной совместимостью с ранними версиями протокола. Проблем с соединением нет, заметного рассинхрона тоже.

Звук приемлемого качества с акцентированием середины. Это универсальное решение для прослушивания подкастов, музыки со стриминговых сервисов, просмотра роликов. Откорректировать есть возможность при помощи пресетов эквалайзера. В играх можно, пожертвовав детализацией, дополнительно снизить задержки. Присутствует эффект объема в воспроизводимой сцене.

Посадка в ушах не плотная. При резких движениях головы могут выпадать, особенность такого типа конструкции. Но при этом в них можно проводить длительное время. По батарейке получали примерно 5 часов беспрерывного воспроизведения на средней громкости и 2 полных цикла зарядки в комплектном зарядном кейсе.

Итоги

За свою низкую стоимость UGREEN LightBuds WS217 выступают интересным решением при поиске беспроводной гарнитуры. Актуальный Bluetooth 6.0 с LDAC, зарядный кейс с дисплеем, хорошие показатели автономно работы, приложение на русском языке, защита от влаги и пыли.