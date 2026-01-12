Обзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраном

В комплекте стикеры, инструкция, гарантийный талон, зарядный кабель.
На лицевой стороне большую часть площади занимает цветной дисплей. Во время эксплуатации на него выводятся различные анимации, а также техническая информация.
Интерфейс с локализацией под русскоязычных пользователей. Сенсорное управление, доступны базовые настройки интерфейса. Помимо управления воспроизведением с просмотром активного трека и переключением можно делать дистанционные снимки с камеры смартфона.
Внутри ниша из матового пластика с посадочными местами под размещение наушников. Для предотвращения случайного извлечения они дополнительно фиксируются при помощи магнитов. Заряжается кейс через разъем USB-C.
У наушников традиционная форма. Как и кейс выполнены из пластика с глянцевым покрытием. Представлены в нескольких вариантах цветового исполнения. UGREEN LightBuds WS217 защищены от пыли и влаги, в них можно тренироваться, гулять под дождем и снегом, но для плавания в бассейне не подойдут.
Вытянутые ножки, с внутренней стороны на них нанесены отметки по правой и левой сторонам. По паре микрофоном на каждом, используемых для шумоподавления во время разговоров.
Установлен 13 мм динамик. Вывод закрыт защитной сеткой. Выполнены по схеме открытого акустического типа с пространственным звуковым эффектом.
Эквалайзер с профилями классика, джаз, электронная, поп, классика, рок, усиление басов или высоких частот. Игровой режим со сниженными задержками и дополнительным сжатием. Изменение схемы сенсорного управления. Управление голосовыми оповещениями: китайский, английский, звонок.
Отдельный набор настроек для управление выводимой на экран информацией. Здесь же в виде наглядных подсказок демонстрируется принцип взаимодействия с интерфейсом.
Звук приемлемого качества с акцентированием середины. Это универсальное решение для прослушивания подкастов, музыки со стриминговых сервисов, просмотра роликов. Откорректировать есть возможность при помощи пресетов эквалайзера. В играх можно, пожертвовав детализацией, дополнительно снизить задержки. Присутствует эффект объема в воспроизводимой сцене.
Посадка в ушах не плотная. При резких движениях головы могут выпадать, особенность такого типа конструкции. Но при этом в них можно проводить длительное время. По батарейке получали примерно 5 часов беспрерывного воспроизведения на средней громкости и 2 полных цикла зарядки в комплектном зарядном кейсе.