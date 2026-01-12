Обзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраном

Тестируемые наушники UGREEN LightBuds WS217 относятся к недорогому сегменту и при этом для соединения с источником звука используют Bluetooth 6.0 и возможность соединения с двумя устройствами одновременно, алгоритм шумоподавления Dual Mic+, выполнены в корпусе с защитой от воды и пыли по стандарту IPX5.

Обзор UGREEN LightBuds WS217

Комплектация

Коробка с полиграфией, включающая информацию по спецификациям и ключевым особенностям исполнения. Внутри зафиксирована на подложке из картона и находятся в зарядном кейсе.

комплектация UGREEN LightBuds WS217

В комплекте стикеры, инструкция, гарантийный талон, зарядный кабель.

комплектация UGREEN LightBuds WS217

Внешний вид

Компактный кейс с закругленными боковыми гранями, выполненный из пластика темно-серого цвета. Форма удобна для постоянного ношения с собой.

внешний вид UGREEN LightBuds WS217

На лицевой стороне большую часть площади занимает цветной дисплей. Во время эксплуатации на него выводятся различные анимации, а также техническая информация.

внешний вид UGREEN LightBuds WS217

Интерфейс с локализацией под русскоязычных пользователей. Сенсорное управление, доступны базовые настройки интерфейса. Помимо управления воспроизведением с просмотром активного трека и переключением можно делать дистанционные снимки с камеры смартфона.

внешний вид UGREEN LightBuds WS217

Внутри ниша из матового пластика с посадочными местами под размещение наушников. Для предотвращения случайного извлечения они дополнительно фиксируются при помощи магнитов. Заряжается кейс через разъем USB-C.

внешний вид UGREEN LightBuds WS217

У наушников традиционная форма. Как и кейс выполнены из пластика с глянцевым покрытием. Представлены в нескольких вариантах цветового исполнения. UGREEN LightBuds WS217 защищены от пыли и влаги, в них можно тренироваться, гулять под дождем и снегом, но для плавания в бассейне не подойдут.

внешний вид UGREEN LightBuds WS217

Вытянутые ножки, с внутренней стороны на них нанесены отметки по правой и левой сторонам. По паре микрофоном на каждом, используемых для шумоподавления во время разговоров.

внешний вид UGREEN LightBuds WS217

Установлен 13 мм динамик. Вывод закрыт защитной сеткой. Выполнены по схеме открытого акустического типа с пространственным звуковым эффектом.

Софт

На iOS и Android доступно бесплатное приложение, используемые для тонких настроек. В главном окне данные по заряду правого и левого наушников в отдельности. Переход в настройки зарядного кейса, эквалайзер и игровой режим, быстрое переключение системы шумоподавления. Проведение двойного подключения.

софт UGREEN LightBuds WS217

Эквалайзер с профилями классика, джаз, электронная, поп, классика, рок, усиление басов или высоких частот. Игровой режим со сниженными задержками и дополнительным сжатием. Изменение схемы сенсорного управления. Управление голосовыми оповещениями: китайский, английский, звонок.

софт UGREEN LightBuds WS217

Отдельный набор настроек для управление выводимой на экран информацией. Здесь же в виде наглядных подсказок демонстрируется принцип взаимодействия с интерфейсом.

софт UGREEN LightBuds WS217

Тесты

Наушники UGREEN LightBuds WS217 можно подключить одновременно к двум устройствам, одновременно, на одном слушать музыку и работать на ноутбуке, а со смартфона отвечать на входящий вызов, переключение в таком сценарии проходит автоматически. Используется Bluetooth 6.0 с базовыми кодеками SBC, AAC, LDAC и обратной совместимостью с ранними версиями протокола. Проблем с соединением нет, заметного рассинхрона тоже.

тесты UGREEN LightBuds WS217

Звук приемлемого качества с акцентированием середины. Это универсальное решение для прослушивания подкастов, музыки со стриминговых сервисов, просмотра роликов. Откорректировать есть возможность при помощи пресетов эквалайзера. В играх можно, пожертвовав детализацией, дополнительно снизить задержки. Присутствует эффект объема в воспроизводимой сцене.

тесты UGREEN LightBuds WS217

Посадка в ушах не плотная. При резких движениях головы могут выпадать, особенность такого типа конструкции. Но при этом в них можно проводить длительное время. По батарейке получали примерно 5 часов беспрерывного воспроизведения на средней громкости и 2 полных цикла зарядки в комплектном зарядном кейсе.

тесты UGREEN LightBuds WS217

Итоги

За свою низкую стоимость UGREEN LightBuds WS217 выступают интересным решением при поиске беспроводной гарнитуры. Актуальный Bluetooth 6.0 с LDAC, зарядный кейс с дисплеем, хорошие показатели автономно работы, приложение на русском языке, защита от влаги и пыли.
UGREEN LightBuds WS217 на Aliexpress
