Стартовали продажи наушников OnePlus Buds Clip

Продажи OnePlus Buds Clip — флагманских наушников открытого типа, которые переворачивают привычное восприятие повседневного аудио, — показали стремительный рост. Этот гаджет адресован тем, кто не хочет идти на компромисс между качеством звучания, удобством ношения и безопасностью. Каждое изделие весит лишь 5,2 грамма. Открытая конструкция оставляет ушные каналы свободными, а гибкая дуга из сплава никеля и титана (Ni-Ti) точно повторяет форму ушной раковины, прочно удерживая устройство во время бега или энергичной ходьбы.

Специалисты OnePlus оснастили Buds Clip сдвоенной акустической схемой: 11-миллиметровый драйвер для низких частот и 9-миллиметровый для высоких частот функционируют вместе с двумя отдельными ЦАП (Dual DAC). Итог — прозрачное Hi-Res Audio с насыщенным басом и проработанными верхними частотами. За точность звукопередачи отвечает режим Sound Master EQ, разработанный совместно с датской аудиолабораторией Dynaudio, известной во всем мире. Дополнительно технология Dipole Sound Field выстраивает направленную звуковую сцену, сокращая утечку звука и обеспечивая конфиденциальность. Основой наушников служит 6-нм чип с поддержкой ИИ. Он гарантирует не только быструю работу всех функций, но и надежное одновременное подключение к двум устройствам (Dual-Device Connection) — к примеру, к ноутбуку и смартфону.

  • AI Bone Call: система из 6 микрофонов и вибродатчика считывает колебания костей лица, устраняя 99% посторонних шумов. Ваш голос будет отчетливо слышен даже в метро или на шумной улице.
  • AI Translate: встроенный переводчик в режиме реального времени помогает снять языковой барьер в поездках или во время деловых переговоров.
  • Drop Monitor: умный сенсор фиксирует выпадение наушника и сразу отправляет уведомление на смартфон с указанием геолокации, чтобы вы не потеряли устройство.
Полного заряда наушников хватает на 8 часов непрерывного прослушивания, а прилагаемый кейс доводит суммарное время работы до рекордных 40 часов. Корпус защищен по стандарту IP55 от пыли и водяных струй — OnePlus Buds Clip не страшны ни ливень, ни интенсивная тренировка.
OnePlus Buds Clip на Aliexpress.
  • Удобство ношения в течение всего дня: открытая конструкция корпуса; гибкая дужка, выполненная из сплава никеля и титана; минимальный вес — всего 5,2 грамма
  • Два излучателя: совместимость с Hi-Res Audio; топовая конфигурация с парой драйверов (11 мм и 9 мм); наличие двух цифро-аналоговых преобразователей
  • Шесть микрофонов в сочетании с искусственным интеллектом для передачи речи: разборчивая коммуникация (6 микрофонов); сенсор для захвата голоса; нейросетевая модель, распознающая шумы
  • Созданы в партнерстве с Dynaudio: эквалайзер Sound Master
  • Персональное звуковое пространство: дипольная технология формирования звукового поля; сведенное к минимуму просачивание звука наружу
  • Повышенная выносливость: до 40 часов автономной работы; корпус защищен от пыли и воды по классу IP55
  • Аудиочип на 6 нм с поддержкой функций ИИ
  • Возможность одновременного подключения к паре устройств
  • Функция перевода на базе ИИ
  • Сенсор обнаружения падения
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