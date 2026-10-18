Наушники HONOR Earbuds Clip оценили в 65 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью HONOR Earbuds Clip, которая выделяется креплением-клипсой. Производитель утверждает, что такой тип крепления позволит с комфортом использовать наушники в течение всего дня. Новинка характеризуется массой наушника 5,6 грамма, шириной самой узкой части C-образной дужки 3,2 мм, сертификацией Hi-Res Wireless Gold, поддержкой аудиокодека высокого разрешения LHDC 5.0, временем автономной работы до 10 часов или до 40 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа воспроизведения музыки). Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 65 долларов.