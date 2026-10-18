Наушники HONOR Earbuds Clip оценили в 65 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью HONOR Earbuds Clip, которая выделяется креплением-клипсой. Производитель утверждает, что такой тип крепления позволит с комфортом использовать наушники в течение всего дня. Новинка характеризуется массой наушника 5,6 грамма, шириной самой узкой части C-образной дужки 3,2 мм, сертификацией Hi-Res Wireless Gold, поддержкой аудиокодека высокого разрешения LHDC 5.0, временем автономной работы до 10 часов или до 40 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа воспроизведения музыки). Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 65 долларов.

Стартовали продажи наушников OnePlus Buds Clip…
Продажи OnePlus Buds Clip — флагманских наушников открытого типа, которые переворачивают привычное воспри…
Представлены беспроводные наушники QCY N20 Pro Gold Edition …
Компания QCY пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью N20 Pro Gold Edition, которая оценена н…
Обзор и тесты SVEN AP-W2000MV. Беспроводные игровые наушники…
Изучаемая сегодня игровая беспроводная гарнитура SVEN AP-W2000MV ориентирована как на обычных геймеров, с…
Официально: наушники HUAWEI FreeBuds 7 выпустят в сентябре …
Компания HUAWEI объявила, что официальная презентация беспроводных наушников FreeBuds 7 состоится в Китае…
Обзор Anker Soundcore Liberty 5 Pro. Флагманские TWS-наушник…
Одной из ключевых особенностей изучаемых сегодня TWS-наушников Anker Soundcore Liberty 5 Pro стал специал…
Представлены беспроводные наушники Vivo Buds…
Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Vivo Buds, которая оценена на дебютном…
Sennheiser представила наушники Momentum True Wireless 5…
Компания Sennheiser представила новое поколение своих флагманских полностью беспроводных наушников — Mome…
Представлены беспроводные наушники JBL WAVE FLEX 3…
Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью WAVE FLEX 3, которая получила 12-миллим…
Обзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не толькоОбзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не только
Обзор Anker Soundcore Liberty 5 Pro. Флагманские TWS-наушники с Dolby Atmos, ANC 4.0 и AIОбзор Anker Soundcore Liberty 5 Pro. Флагманские TWS-наушники с Dolby Atmos, ANC 4.0 и AI
Обзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфоновОбзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфонов
Обзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANCОбзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANC
Обзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраномОбзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor