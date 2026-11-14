Представлены наушники Beyerdynamic PRO X LIMITED BLACK EDITION

Немецкий аудиопроизводитель Beyerdynamic обновил линейку студийных наушников PRO X, выпустив ограниченную серию Limited Black Edition. В полностью чёрном оформлении вышли сразу четыре популярные модели: закрытые DT 770 PRO X и DT 700 PRO X, а также открытые DT 900 PRO X и DT 990 PRO X. Каждая модель рассчитана на конкретные сценарии работы со звуком. Закрытые DT 770 PRO X ориентированы на трекинг и мониторинг с упором на глубокий бас и детализированный верх, тогда как закрытые DT 700 PRO X предназначены для продакшна и сведения в помещениях без идеальной шумоизоляции. В свою очередь, открытые DT 900 PRO X созданы для сведения и мастеринга с акцентом на реалистичную пространственную сцену, а открытые DT 990 PRO X служат инструментом для критического анализа материала и монтажа аудиодорожек.

В техническом плане спецверсии идентичны базовым устройствам. В них установлены динамические излучатели STELLAR.45 с универсальным сопротивлением 48 Ом, благодаря чему наушники не требуют мощного студийного тракта и могут полноценно звучать даже от смартфона или ноутбука. Новинки собираются в Германии, обладают модульной ремонтопригодной конструкцией со сменными деталями и уже поступили в продажу. Модели DT 770 PRO X и DT 990 PRO X оценены в 200 евро, а DT 700 PRO X и DT 900 PRO X обойдутся в 250 евро.