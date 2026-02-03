Обзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spatial Audio и Hi-Res

Комплект включает двухсторонний аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешнее исполнение понравилось, стиль с выверенными линиями и заделом на премиальный сегмент. Оголовье выполнено из алюминия, обеспечивающее жесткость и надежность конструкции.
Основная часть оголовья для комфорта идет с мягкой подкладкой и обтянуто плотной экокожей. Текстура, используемых материалов, приятна тактильно. Не цепляет волосы во время ношения. При этом в зимнее время можно без проблем носить под шапкой.
Конструкция позволяет изменить длину оголовья. Подойдут людям разного возраста. Есть возможность поворота и складывания чашек, упрощая хранение и перевозку.
В комплекте с Baseus Inspire XH1 идет жесткий футляр, внешняя часть которого с тканевой текстурой. Внутри него наушники фиксируются и не трясутся во время ношения. Есть кармашек для хранения кабелей.
Чаши выполнены из пластика с матовой текстурой. На внешней стороне логотип бренда. Глубокие амбушюры их экокожи, внутри пена с эффектом памяти. Плотно прилегают к ушам, обеспечивают пассивную шумоизоляцию, а также улучшает работу активной шумоизоляции.
Органы управления механические. Удобнее чем сенсор, местоположение определяется слепым методом и взаимодействовать можно при попадании снега или капель дождя на пальцы.
С помощью них регулируется громкость, запускается и останавливается воспроизведения, переключаются режимы работы активного шумоподавления. Доступен аудиоразъем для проводной передачи звука, также USB-C для проведения зарядки.
Доступны разные режимы шумоподавления, включающие сценарии эксплуатации в помещении, на улице, в транспорте и в самолете. Уровень силы шумоподавления до 5 единиц. Несколько готовых пресетов под разные жанры музыки, пользовательский с ручными корректировками.
Есть режим сна с выводом звука костра, океана, дождя, леса. Можно задать длительность воспроизведения. Изменение схемы управления. В разделе SoundFit проводится персонализация звука с адаптированием под особенности слуха.
Для работы системы активного шумоподавления ANC используется группа из пяти микрофонов. Оценивают окружающий шум и обрабатывая с применением искусственного интеллекта отсекает из аудиоряда. Также они используются для чистой передачи голоса во время голосовых вызовов. Отсекает шум эффективно, при прослушивании в общественном транспорте.
За время тестов продемонстрировали хорошие показатели автономной работы. При обычной эксплуатации в режиме «дом-работа-дом» хватает до недели использования с использованием шумоподавления. В беспрерывном воспроизведении получали более двух дней воспроизведения. На полный цикл восстановления уходил час.