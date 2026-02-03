Обзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spatial Audio и Hi-Res

Беспроводные наушники Baseus Inspire XH1 разрабатывались совместно с BOSE. Новинка поддерживает технологию пространственного звучания Dolby Spatial Audio, прошла сертификацию Hi-Res и Hi-Res Wireless, а также кодек LDAC. Используется излучатели, размещенные под углом в оптимизированными акустическими камерами с применением технологий SuperBalance 3.0 и SuperBass 3.0. Заявлено до 100 часов автономной работы без ANC и 65 часов c ANC.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением гарнитуры, пометкой Sound by Bose, описанием ключевых особенностей и поддерживаемых технологий. Внутри коробки гарнитура и комплектующие находятся в жестком футлярей.

Комплект включает двухсторонний аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Наушники представлены в нескольких версиях цветового исполнения. Цвета хорошо сочетаются с актуальной модельной линейкой смартфонов Apple.

Внешнее исполнение понравилось, стиль с выверенными линиями и заделом на премиальный сегмент. Оголовье выполнено из алюминия, обеспечивающее жесткость и надежность конструкции.

Основная часть оголовья для комфорта идет с мягкой подкладкой и обтянуто плотной экокожей. Текстура, используемых материалов, приятна тактильно. Не цепляет волосы во время ношения. При этом в зимнее время можно без проблем носить под шапкой.

Конструкция позволяет изменить длину оголовья. Подойдут людям разного возраста. Есть возможность поворота и складывания чашек, упрощая хранение и перевозку.

В комплекте с Baseus Inspire XH1 идет жесткий футляр, внешняя часть которого с тканевой текстурой. Внутри него наушники фиксируются и не трясутся во время ношения. Есть кармашек для хранения кабелей.

Чаши выполнены из пластика с матовой текстурой. На внешней стороне логотип бренда. Глубокие амбушюры их экокожи, внутри пена с эффектом памяти. Плотно прилегают к ушам, обеспечивают пассивную шумоизоляцию, а также улучшает работу активной шумоизоляции.

Органы управления механические. Удобнее чем сенсор, местоположение определяется слепым методом и взаимодействовать можно при попадании снега или капель дождя на пальцы.

Софт

С помощью них регулируется громкость, запускается и останавливается воспроизведения, переключаются режимы работы активного шумоподавления. Доступен аудиоразъем для проводной передачи звука, также USB-C для проведения зарядки.Baseus Inspire XH1 сопровождаются поддержкой фирменного приложения, доступного для Android и iOS. В нем можно управлять разными совместимыми гарнитурами этого производителя. Главное окно отображает информацию по уровню заряда, статусу соединения, в один клик активируется Dolby Spatial Audio. Переход в эквалайзер, технологию Sound Fit, настройки звука, соединение с двумя устройствами.

Доступны разные режимы шумоподавления, включающие сценарии эксплуатации в помещении, на улице, в транспорте и в самолете. Уровень силы шумоподавления до 5 единиц. Несколько готовых пресетов под разные жанры музыки, пользовательский с ручными корректировками.

Тесты

Есть режим сна с выводом звука костра, океана, дождя, леса. Можно задать длительность воспроизведения. Изменение схемы управления. В разделе SoundFit проводится персонализация звука с адаптированием под особенности слуха.Звучание у Baseus Inspire XH1 нейтральное без перекоса в верхние или в низкие частоты. Хорошая детализация, заложенную в музыку задумку не искажает. Беспроводное соединение с поддержкой LDAC с Hi-Res Audio. При этом есть возможность адаптировать звук под себя, используя пресеты эквалайзера. Чистое звучание вокала, мягкие басы на фоне, возможность различать отдельные инструменты без смешивания в общий поток.

Для работы системы активного шумоподавления ANC используется группа из пяти микрофонов. Оценивают окружающий шум и обрабатывая с применением искусственного интеллекта отсекает из аудиоряда. Также они используются для чистой передачи голоса во время голосовых вызовов. Отсекает шум эффективно, при прослушивании в общественном транспорте.

За время тестов продемонстрировали хорошие показатели автономной работы. При обычной эксплуатации в режиме «дом-работа-дом» хватает до недели использования с использованием шумоподавления. В беспрерывном воспроизведении получали более двух дней воспроизведения. На полный цикл восстановления уходил час.

Итоги

Baseus Inspire XH1 – добротные беспроводные наушники с высоким качеством звучания, выполненные в надежной и стильной конструкции, обеспечивающие длительное время автономной работы. Приложение для детальных настроек, активное шумоподавление с регулировками, чистая передача звука во время голосовых вызовов, мягкие амбушюры.