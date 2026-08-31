Apple AirPods 5 получат поддержку Bluetooth LE Audio

Ходили слухи, что AirPods 5 наконец-то получат поддержку Bluetooth LE Audio, и это все ожидаемые улучшения, поскольку AirPods 2026 года, скорее всего, сохранят свою текущую цену в 129 долларов за стандартные AirPods 5 и 179 долларов за AirPods 5 с активным шумоподавлением. Возможно, не случайно AirPods 4 получили своевременную 25% скидку на Amazon в преддверии запуска AirPods 5. Наушники AirPods избежали повышения цен, когда Apple в июне подняла цены на многие свои продукты из-за увеличения стоимости памяти, и это одна из причин, почему есть неплохая вероятность, что цены на AirPods 5 останутся на уровне текущего поколения. Однако, если Apple будет использовать новый аудиочип H3 в AirPods 5, как предполагают некоторые утечки, у компании будет достаточно оснований для повышения цены.