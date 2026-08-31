Apple AirPods 5 получат поддержку Bluetooth LE Audio

Если Apple будет следовать своей обычной схеме, предварительные заказы на AirPods 5 должны открыться в день анонса, 9 сентября, а сами наушники и серия iPhone 18 поступят в продажу примерно 18 сентября. Эти наушники станут прямыми преемниками AirPods 4 , и снова будут представлены в двух моделях: одна с активным шумоподавлением (ANC), а другая без него. Возможно, появятся новые улучшения микрофона и акустики, заимствованные из линейки Pro, которые будут направлены на повышение четкости звонков и точности работы Siri.

Ходили слухи, что AirPods 5 наконец-то получат поддержку Bluetooth LE Audio, и это все ожидаемые улучшения, поскольку AirPods 2026 года, скорее всего, сохранят свою текущую цену в 129 долларов за стандартные AirPods 5 и 179 долларов за AirPods 5 с активным шумоподавлением. Возможно, не случайно AirPods 4 получили своевременную 25% скидку на Amazon в преддверии запуска AirPods 5. Наушники AirPods избежали повышения цен, когда Apple в июне подняла цены на многие свои продукты из-за увеличения стоимости памяти, и это одна из причин, почему есть неплохая вероятность, что цены на AirPods 5 останутся на уровне текущего поколения. Однако, если Apple будет использовать новый аудиочип H3 в AirPods 5, как предполагают некоторые утечки, у компании будет достаточно оснований для повышения цены.