Представлены наушники HONOR Earbuds X10 Pro

Компания HONOR пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Earbuds X10 Pro, одной из особенностей которой стала поддержка высококачественного звука уровня Hi-Fi и аудиокодека LHDC 5.0. Новинка также характеризуется системой активного шумоподавления с эффективностью до 55 дБ, временем автономной работы 8,5 часа и до 42 часов с учетом зарядного футляра, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, подавлением шума окружающей среды во время голосовых вызовов, функцией перевода, а также белой и серой расцветками корпуса. Цена и дата начала продаж наушников пока не объявлены, но новинка уже появилась на ведущих китайских торговых площадках.