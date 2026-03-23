Обзор SVEN AP-B325MV. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Вся площадь оголовья обтянута экокожей с мягким наполнителем внутри. Предусмотрена регулировка длины для возможности подобрать удобную посадку индивидуально. Направляющие из пластика.
Из возможностей также отмечу поворот чашек на 90 градусов, упрощая хранение и транспортировку. Конструкция легкая, при длительном ношении не создает дискомфорта. Влагозащита IPX4, позволит без риска эксплуатировать на улице.
Сами чашки у SVEN AP-B325MV выполнены из пластика. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев.
Амбушюры из экокожи. Мягкие и приятные тактильно. Внутри материал быстро восстанавливающий свою форму после снятия.
На боковой грани разъем USB-С, используемый для зарядки встроенного аккумулятора, аудиоразъем с проводным подключением. Кнопка переключения режимов работы, изменения громкости и переключения треков. Также включается и отключается активное шумоподавление.
Поддерживается активное шумоподавление, включаемое удерживанием в течение 2 секунд кнопки включения. При включении в метро или автобусе не будут слышны разговоры окружающих и шум двигателя. Полный обхват ушей также дает и пассивную звукоизоляцию на достойном уровне.
За звук в наушниках отвечают 40 мм динамик. Звучание ровное, без явного перекоса и искажения. Достаточный запас по громкости. За время эксплуатации слушали в них аудиокниги, подкасты, музыку со стримингового сервиса, смотрели сериалы.
На голове сидели удобно. Подойдут людям разного возраста. Хорошо себя показали при ношении на улице, форма и размер позволяют носить под шапкой. Аккумулятор давал до 30 часов автономной работы.