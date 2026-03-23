Обзор SVEN AP-B325MV. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Беспроводные наушники SVEN AP-B325MV поддерживают технологию снижения шума, использует актуальный стандарт Bluetooth 5.3 со стабильным сопряжением и передачей сигнала без заметных задержек. Оснащены 40 мм динамиком с качественным звучанием в широком диапазоне частот. Из особенностей также отмечается степень защиты IPX4.

Комплектация

Упаковка с данными по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешнее исполнение у них аккуратное, без броских элементов оформления. Представлены в двух версиях цветового исполнения. По нашему мнению, в сером цвете смотрятся интереснее.

Вся площадь оголовья обтянута экокожей с мягким наполнителем внутри. Предусмотрена регулировка длины для возможности подобрать удобную посадку индивидуально. Направляющие из пластика.

Из возможностей также отмечу поворот чашек на 90 градусов, упрощая хранение и транспортировку. Конструкция легкая, при длительном ношении не создает дискомфорта. Влагозащита IPX4, позволит без риска эксплуатировать на улице.

Сами чашки у SVEN AP-B325MV выполнены из пластика. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев.

Амбушюры из экокожи. Мягкие и приятные тактильно. Внутри материал быстро восстанавливающий свою форму после снятия.

На боковой грани разъем USB-С, используемый для зарядки встроенного аккумулятора, аудиоразъем с проводным подключением. Кнопка переключения режимов работы, изменения громкости и переключения треков. Также включается и отключается активное шумоподавление.

Тесты

Для соединения используется Bluetooth 5.3, процесс сопряжения проходил быстро. Дальность соединения до 10 метров и можно подключить к двум устройствам одновременно. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было. Также поддерживается проводное подключение через аудиоразъем, в этом случае можно эксплуатировать без активного питания.

Поддерживается активное шумоподавление, включаемое удерживанием в течение 2 секунд кнопки включения. При включении в метро или автобусе не будут слышны разговоры окружающих и шум двигателя. Полный обхват ушей также дает и пассивную звукоизоляцию на достойном уровне.

За звук в наушниках отвечают 40 мм динамик. Звучание ровное, без явного перекоса и искажения. Достаточный запас по громкости. За время эксплуатации слушали в них аудиокниги, подкасты, музыку со стримингового сервиса, смотрели сериалы.

Итоги

На голове сидели удобно. Подойдут людям разного возраста. Хорошо себя показали при ношении на улице, форма и размер позволяют носить под шапкой. Аккумулятор давал до 30 часов автономной работы.SVEN AP-B325MV – беспроводные наушники с активным шумоподавлением, микрофоном, Bluetooth 5.3, защитой IPX4, аккуратным внешним видом и хорошими показателями автономной работы.