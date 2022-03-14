Akasa представил безвентиляторный корпус Newton A50 для материнских плат ASUS PN50/PN51

Akasa выпустила последнюю модель своих безвентиляторных корпусов малого форм-фактора Newton A50. Новейший корпус ультракомпактен, его размеры составляют всего 169 x 115,5 x 68,5 мм. Корпус поддерживает материнские платы ASUS PN50 и PN51, оснащенные новейшими мобильными процессорами Ryzen 4000 и 5000 для лучшей производительности в своей размерной категории.

Небольшой, но мощный дизайн делает этот корпус идеальным для небольших помещений или минималистичных настольных систем. Гладкие футуристические панели в сочетании с этой сверхкомпактной формой означают, что корпус можно использовать в разных сценариях. В корпусе достаточно места для одного твердотельного накопителя M.2 и одного 2,5-дюймового твердотельного накопителя.

Матовый алюминиевый корпус Akasa Newton A50 выполнен в минималистском стиле и имеет низкий профиль, обеспечивая превосходное охлаждение для материнских плат PN50/PN51. Корпус полностью поддерживает широкий спектр портов на совместимых платах.