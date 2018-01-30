Акции Apple подешевели до минимума из-за iPhone X

Недавно авторитетное издание Nikkei сообщило о том, что компания Apple в этом квартале заказала выпуск всего 20 млн смартфонов iPhone X. Это вдвое меньше плана за предыдущий квартал. Логичной реакцией на новость о сокращении заказов стало падение акций Apple на 1,6%. Данные Nikkei подтверждает появившиеся ранее слухи о слабом спросе на самый дорогой iPhone в истории. Более точные сведения о продажах iPhone X узнаем из квартального отчета Apple, который будет опубликован 1 февраля. Тем временем, стоимость акций компании из Купертино сейчас находится на минимальной отметке с начала года, а капитализация Apple снизилась на 14 млрд долларов.