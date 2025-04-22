Акции NVIDIA упали на 5,6% из-за Huawei

Акции NVIDIA сегодня упали на 5,6% после того, как появилась информация о том, что китайская компания Huawei готовится начать поставки своего нового чипа искусственного интеллекта — Ascend 910C. Это стало ответом на недавние санкции со стороны США — NVIDIA теперь требуется специальная лицензия для продажи своего чипа H20 в Китай. H20 был самым мощным доступным NVIDIA-чипом для китайского рынка, и его ограничение серьёзно ударило по возможностям китайских компаний в области ИИ-разработок. Стоит отметить, что Ascend 910C — это не принципиально новая разработка, а улучшенная версия предыдущего чипа.

Тем не менее, по данным источников Reuters, он может соперничать по производительности с NVIDIA H100 — одним из топовых решений американской компании. Это делает его серьёзным претендентом на замену в условиях санкций. Падение акций NVIDIA продолжается уже не первый месяц — особенно после недавнего релиза DeepSeek, когда рыночная капитализация компании снизилась на 600 миллиардов долларов всего за день. Новый виток давления произошёл после того, как стало известно об обязательной экспортной лицензии на H20. До этого китайские компании активно закупали эти чипы, поскольку аналогов по мощности в Китае попросту не было. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что компания уже работает над новым чипом, который будет соответствовать обновлённым требованиям США. Однако пока американская сторона ищет пути адаптации, Huawei уже готовит альтернативу — Ascend 910C.
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