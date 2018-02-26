Alcatel 1X стоит 100 евро

На выставке MWC 2018 показывают не только флагманы и крутые устройства, но и те смартфоны, которые создаются с прицелом на более широкое использование. Например, смартфон Alcatel 1X - достаточно доступное решение, стоит всего 100 евро, которое предоставляет вам абсолютно все возможности, которые необходимы от современного девайса. Здесь вам и современная операционная система, которая поддерживает все приложения, и вполне неплохой дисплей, и даже камера вполне сносная, как для своей стоимости. Этот гаджет создавали для того, чтобы у пользователя была возможность купить недорогой смартфон и получить от него удовольствие, плюс функции, необходимые для работы или отдыха. Думаю, это будет крутое решение для многих пользователей, не желающих отдавать громадные средства за флагманы этого года.