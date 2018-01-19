Alcatel 3C выглядит не очень

Очень нравится, как работают отечественные, да и зарубежные, СМИ - они получают какой-то пресс-релиз от компании и тупо его публикуют, даже не анализируя полученной информации. Вот, везде на всех сайтах про электронику пишут про Alcatel 3C - смартфон, который, по словам тех же журналистов, обладает дизайном без рамок и прочими преимуществами. Хотя, на самом деле, рамки у него есть и просто громадные, их видно невооруженным взглядом даже на скриншотах и рендерах, а в жизни они обычно выглядят еще больше. Да и сам по себе смартфон оказался весьма посредственным в плане характеристик и возможностей. Кажется, что на пиар продукта ушло больше сил, чем на разработку реально крутого устройства и это грустно. Раньше продукция компании вызывала больше интереса у пользователей, нежели сейчас.