Интернет разорвала новость о новом мобильном телефоне Alcatel 3C, который вроде как станет самым дешевым смартфоном на рынке с экраном Full Screen. Для лучшего понимания - сейчас такими экранами называют те, которые занимают большую часть передней панели и обладают соотношением сторон 18:9. Стоимость мобильного телефона составляет 120 долларов и уж извините, но это не самый дешевый смартфон на рынке с данными характеристиками - тот же M-Horse Pure 1 стоит дешевле, у него точно такой же дисплей, дизайн без рамок вокруг дисплея и у него даже лучше железо внутри установлено. Почему СМИ так активно хвалят Alcatel 3C весьма понятно - занесли. Но, мы на такие провокации не поддаемся, так что безумно хвалить Alcatel 3C не станем. Плюс, у нас вскоре выйдет обзор на M-Horse, там будет много чего интересного.