Alcatel 5, Alcatel 3v и Alcatel 1x показали на официальном рендере

Компания Alcatel объявила о том, что смартфоны Alcatel 5, Alcatel 3v и Alcatel 1x будут представлены 24 февраля, а также опубликовала официальное изображение. Итак, Alcatel 5 получит широкую рамку над экраном, на которую вынесены камеры, датчики и вырез громкоговорителя. Предполагается, что смартфон оснастят 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, процессор MediaTek MT6750, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 12 Мп основную и двойную фронтальную камеры. Цена Alcatel 5 составит около 189 долларов.

Alcatel 3v получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, четырехъядерный процессор MediaTek, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, двойную 16 и 2 Мп основную камеру, а также Android 8.0 Oreo. Ориентировочная цена составит 230 евро. Alcatel 1x получит экран с соотношением сторон 18:9 и ценник в 200 евро.