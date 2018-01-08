Alcatel 5 слили в сеть

В сети появилась информация о мобильном телефоне Alcatel 5, который вроде как в ближайшее время планируют выпустить в свет. Говорить с уверенностью о том, что это правда или нет - не могу, ведь информация поступила от инсайдеров, а это такой себе источник. С другой стороны, компания Alcatel не является такой популярной, дабы кто-то активно делал фейки и рендеры, ведь от этого никто вообще не выиграет и популярности не наберет. Так что, если вы большой фанат продукции этой компании - можете смело смотреть на этот продукт и быть уверенным в том, что именно таким гаджет и будет на момент релиза. Мне, если честно, дизайн не очень понравился, так как он смотрится несколько старомодно по сравнению с большинством продуктов на рынке. С другой стороны - мое мнение полностью субъективно и вам продукт может и понравиться.