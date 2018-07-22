Alcatel 5V мощный смартфон

2018-07-22, Автор - Мария Шмелева; Продукт - 5V; [106]
Компания Alcatel выпустила смартфон бюджетного варианта. Весит Alcatel 5V 158 граммов и имеет размеры 153,7 х 74,55 х 8,5 мм. При таком размере экрана гаджет кажется на удивление легким.Дисплей получил увеличенную до 6,2 дюйма диагональ и разрешение 1500 х 720 пикселей, к тому же появилась «монобровь» в духе iPhone X. Тыльная камера оснащена двумя модулями на 12 МП и 2 МП, а селфи-камеру снабдили объективом на 8 МП. Арсенал памяти включает 3 ГБ ОЗУ и флэш-носитель на 32 ГБ.Можно отметить более свежую версию Android 8.1, более современный и быстрый процессор MediaTek Helio P22, а также более мощную батарею на 4000 мАч. О стоимости смартфона пока неизвестно.


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