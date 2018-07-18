Alcatel 5V выглядит странно

Смартфон Alcatel 5V может похвастаться наличием трех камер — именно так новинку рекламируют в компании. Однако, здесь все достаточно просто. На тыльной стороне у нас две камеры, на фронтальной — одна. То есть, вполне стандартный набор датчиков изображения, но какой лозунг интересный получился. Продукт обзавелся мощным процессором Helio P22 и стоимостью в 200 долларов. Думаю, за такие деньги потенциальные покупатели точно не побегут за продуктом с тремя камерами и вырезом в верхней части дисплея. Нужно понимать, что Alcatel сейчас не занимает ведущие позиции в продажах, а 200 баксов — немаленькие деньги. Лучше бы производителю чуть скинуть стоимость, дабы подавить конкурентов из Китая, которые продают аналогичные продукты по заметно более приемлемой стоимости. Но, это лишь наши мечты.