Alcatel покажет новые смартфоны 24 февраля

Компания Alcatel решила анонсировать сразу три мобильных телефона - Alcatel 5, Alcatel 3V и Alcatel 1X. Презентация пройдет 24 февраля, производитель планирует показать новинки для разного класса пользователей. Кто-то обратит внимание на Alcatel 5, который выглядит наиболее интересно, как мне кажется, а кто-то посмотрит на бюджетный вариант. Стоит похвалить компанию, ведь мало кто из производителей сразу анонсирует несколько устройств. Обычно компании выпускают флагман, бурно его рекламируют, а второстепенные устройства остаются за бортом. Теперь у вас будет возможность ознакомиться с характеристиками продуктов и получить достаточно крутое решение от известного бренда с длинной историей. Советуют присмотреться, стоимость у смартфонов обещает быть очень и очень привлекательной. Ждем официального анонса.