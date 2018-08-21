Alienware 15/17 с новой клавиатурой

Игровые ноутбуки достаточно давно стали пользоваться большой популярностью, так как разработчики правильно привлекают фанатов. Например, ноутбук Alienware 15/17 обзавелся настройкой подсветки для каждой отдельной клавиши. Вроде мелочь и на большинстве клавиатур для геймеров такое уже есть, но для ноутбука это относительно новая фишка. Вы можете назначить какой-то определенный цвет на каждую из клавиш, можете спокойно выключить подсветку на всех символах, которые вы не используете, чтобы играть было более комфортно. Это действительно круто, что такие функци есть и что ими можно будет удобно пользоваться. Alienware 15/17 и без того крутой агрегат, а теперь это еще более продвинутое устройство для сражений. Будем надеяться, что разработчики на достигнутом останавливаться не будут.