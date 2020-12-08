Alivecor подает иск против Apple

Компания Alivecor, специализирующаяся на медицинских устройствах и искусственном интеллекте, подала в суд на компанию Apple. Компания Alivecor утверждает, что Apple нарушила три ее патента и получила преимущество в использовании функции ЭКГ на Apple Watch .

Как сообщается, Apple нарушила следующие патенты Alivecor:
  • 10,595,731- Методы и системы для отслеживания и оценки арр-гипотермии (современная диагностика).
  • 10 638 941 - Мониторинг несогласованности (ограничения в методах и оборудовании).
  • 9,572,499- Методы и системы для отслеживания и оценки аритмии (усовершенствования изобретателей в методах и оборудовании).
Компания Alivecor подала жалобу в Окружной суд Западного округа Техаса, США. Соответственно, функция ЭКГ Apple на Apple Watch 4, Apple Watch 5 и выше, нарушает вышеуказанные патенты. В основном это касается того, как использовать носимые датчики для улучшения сердечного мониторинга с помощью определенных методов.
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