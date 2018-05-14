AllCall выпускает новый смартфон MIX 2 с характеристиками флагмана

AllCall Mix2 имеет 6-дюймовый дисплей с разрешением экрана 2160х1080 точек, соотношением сторон 18:9 и почти не имеет рамок, благодаря чему соотношение рамок к экрану составляет 90%. На тыльной части корпуса расположился сканер отпечатков пальцев, с помощью которого можно разблокировать смартфон всего за 0,1 секунду. Для безопасности личных данных в Mix2 также предусмотрена опция сканирования лиц.
Характеристики и цены - https://goo.gl/ihFZMH
Распознавание лица: Face ID и датчик отпечатков пальцев, с помощью 8.0MP фронтальной камеры, будут захватываться черты вашего лица, распознавание всего за 0,2 секунд, удобно и безопасно.
Функция беспроводной зарядки: Более передовые технологии беспроводной зарядки. Всего за 10 минут зарядки, вы сможете разговаривать по смартфону 2 часа.
Характеристики и цены - https://goo.gl/ihFZMH
ОсобенностиТонкий металлический каркас с 6 дюймовым экраном, разрешение экрана FHD +, благодаря которому вы сможете увидеть больше.
Распознавание лица: Face ID и датчик отпечатков пальцев, с помощью 8.0MP фронтальной камеры, будут захватываться черты вашего лица, распознавание всего за 0,2 секунд, удобно и безопасно.
Функция беспроводной зарядки: Более передовые технологии беспроводной зарядки. Всего за 10 минут зарядки, вы сможете разговаривать по смартфону 2 часа.
Характеристики
|Операционная система
|Android 7,1
|Процессор
|MTK6763 Helio P23
|Встроенная память
|64 ГБ, с возможностью расширения до 256ГБ
|Оперативная память
|6 ГБ
|Диагональ экрана
|5,99 Дюймов
|Тип экрана
|TFT ips INCELL
|Разрешение
|2160*1080
|Фронтальная камера
|8.0MP
|Основная камера
|16.0MP
|2G GSM
|850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3) /1900 (В2)
|3G WCDMA
|900 (B8) // 2100 (В1)
|4G FDD
|2100 (B1)/1800 (B3)/2600 (B7) /800 (B20); TDD: 2600 (B38)/2400 (B40)
|Ёмкость батареи
|3500 мАч (несъемный аккумулятор)