Amazfit Ares для заядлых спортсменов

Умные часы уже перестали удивлять потенциальных покупателей, так что некоторым компаниям приходится думать, как бы привлечь потенциального покупателя. Например, разработчики Amazfit Ares официально сообщили, что устройство не только защищено от любых падений, повреждений и прочих бед, но и работает в семидесяти режимах спортивных занятий. То есть, вы просто выбираете режим спорта, которым вы занимаетесь, после чего спокойно начинаете делать свои дела, а часы будут довольно точно считать, сколько калорий вы сожгли и так далее. Это очень круто, так что если вы большой фанат умных устройств и вам очень хочется получить защищенный вариант, то обязательно обратите на этот гаджет внимание. Он того явно заслуживает, как по мне.