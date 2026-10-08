Смарт-часы Suunto Race 3S оценили в 500 евро

Один из ритейлеров рассекретил подробные характеристики и цену умных часов Suunto Race 3S, которые будут представлены 15 октября. Итак, новинку оснастили 45-мм корпусом с толщиной 11,4 мм и массой 53 грамма, двумя физическими кнопками, цифровой заводной головкой, водонепроницаемостью уровня 5 ATM, поддержкой GPS, 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек, пиковой яркостью 2000 нит (у предшественника было 600 нит) и защитным сапфировым стеклом, 64 ГБ встроенной памяти для хранения загруженных карт и музыки, временем автономной работы с включенным GPS до 45 часов, в то время как предыдущее поколение могло проработать в этом режиме до 30 часов. Цена устройства составит 500 евро.