Часы Casio G-Shock Gravitymaster GWR-B3000SC-1A оценили в 1205 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент флагманских авиационных часов линейки Master of G Air премиальной моделью G-Shock Gravitymaster GWR-B3000SC-1A, которая оформлена в стилистике приборной панели самолёта с сигнальными жёлто-красными акцентами.

Новинка оснащается аналоговым механизмом TOUGH MVT.2 с солнечным питанием Tough Solar и магнитостойкой автокоррекцией стрелок при ударах, сферическим сапфировым стеклом с антибликом, завинчивающейся заводной головкой, двухслойным корпусом из углепластика и формованной стали с комплексной защитой Triple G Resist (от падений, вибраций и центробежных перегрузок), износостойким кевларовым ремешком Multi-Fiber Strap для ношения поверх перчаток или рукава куртки, а также модулями беспроводной связи Bluetooth, радиосинхронизацией времени Multi Band 6, массой 104 грамма, размерами 56,7:47,3:14,1 мм, водонепроницаемостью до 200 метров, автономностью до 22 месяцев в режиме энергосбережения и светодиодной подсветкой Super Illuminator. Цена часов на дебютном британском рынке составляет 920 фунтов стерлингов или 1205 долларов.