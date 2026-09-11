Часы Casio G-Shock GST-W1000 оценили в 710 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов G-Shock серией GST-W1000, в которую вошли модели W1000AD-2AJF, W1000D-1AJF и W1000D-3AJF. Новинки характеризуются минималистичным корпусом из нержавеющей стали с габаритами 50:45,5:13,2 мм и массой 138 граммов, внутренними элементами из армированных углеродным волокном полимеров, ударопрочной конструкцией Carbon Core Guard, водонепроницаемостью уровня 20 бар, безелем с зеркальной полировкой и круговой шлифовкой, металлическим браслетом из нержавеющей стали для запястья окружностью от 150 до 205 мм, защитным сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, новым аналоговым солнечном механизмом TOUGH MVT.2 с автоматической коррекцией времени, поддержкой Bluetooth для соединения с фирменным приложением WATCHES, функцией автоматической коррекции положения стрелок при ударе, функцией обнаружения магнитного поля для временной остановки движения стрелок, автономностью до 5 месяцев без солнечной зарядки или до 18 месяцев в энергосберегающем режиме, а также светодиодной подсветкой Super Illuminator с функцией послесвечения. Часы оценены на дебютном японском рынке от 710 долларов.

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