Представлен фитнес-браслет REDMI Band 4

Компания Xiaomi объявила о выходе фитнес-браслета REDMI Band 4, который получил 1,47-дюймовый дисплей с разрешением 172:320 точек, кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 450 нит и защитным стеклом 2.5D.

Новинку также оснастили металлическим корпусом, водонепроницаемостью 5ATM (до 50 метров), круглосуточным отслеживанием уровня стресса, измерением пульса и уровня кислорода в крови (SpO2), анализом качества сна и женского здоровья, 50 спортивными режимами, аккумулятором ёмкостью 300 мАч, временем автономной работы до 21 дня или до 8 дней с постоянным мониторингом, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3 BLE, а также черной и серебристой расцветками корпуса. Цена устройства на дебютном китайском рынке составила эквивалент 25 долларов.