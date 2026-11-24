Garmin получила патент на уникальные умные часы

Недавно опубликованная патентная заявка Garmin под номером US 2026/0362887 A1 под названием «Integrated energy-collecting display module» («Интегрированный модуль дисплея для сбора энергии») раскрывает новую разработку компании. Очевидно, компания Garmin изучает возможность размещения миниатюрных солнечных элементов в небольших тёмных промежутках между пикселями AMOLED-дисплеев, а потенциально и экранов microLED. Заявка была подана в мае 2025 года и опубликована в ноябре 2026 года. Предложенная технология позволит умным часам собирать энергию окружающего света и постепенно подзаряжать аккумулятор во время нахождения на улице — пользователям не придётся отдельно подключать устройство к зарядному устройству.

В отличие от традиционных солнечных панелей, которые располагаются поверх всего дисплея и могут ухудшать цветопередачу и снижать яркость, либо солнечных элементов по периметру корпуса, увеличивающих габариты часов или уменьшающих полезную площадь экрана, Garmin предлагает другое решение. Фотогальванические элементы размещаются исключительно в неактивных промежутках между пикселями, при этом непосредственно над каждым субпикселем остаются прозрачные участки, благодаря которым свет от самого дисплея проходит без препятствий. Согласно патентной заявке, такой подход позволит сохранить яркость и повысить контрастность изображения, одновременно собирая солнечную энергию. Звучит довольно интересно.