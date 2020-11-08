Amazfit Bip U Pro получил сертификат Bluetooth

Amazfit Bip U Pro был внесен в базу данных Bluetooth SIG 30 октября, и сертификат показывает, что часы имеют номер модели A2008, а стандартная версия модели имеет номер A2017.

Разница между двумя моделями заключается в том, что Bip U Pro (A2008) имеет другой датчик, а также GNSS (глобальную навигационную спутниковую систему), также известную как GPS.

Bip U Pro также будет иметь геомагнитный датчик, что означает, что у него будет компас. Фитнес трекер также получит микрофон, который намекает на наличие поддержки умного помощника "Amazon Alexa". Другие характеристики, как дисплей, время автономной работы и работоспособность, такие же как у стандартной версии. Конечно же компания Huami еще не объявила дату запуска часов.
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