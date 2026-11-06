Представлены умные часы Moto Watch 2 Fit

Компания Motorola пополнила ассортимент умных часов моделью Moto Watch 2 Fit, которые оценены в 120 евро. Новинку оснастили 1,85-дюймовым gOLED-экраном с рамками шириной 2 мм, пиковой яркостью 1500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, корпусом с алюминиевой рамкой, силиконовым ремешком, функциями измерения активности на основе технологий Polar, датчиками измерения пульса, уровня кислорода в крови SpO2 и стресса, 100 тренировками, шагомером, двухчастотным GPS, временем автономной работы до 12 дней, защитой от воды и в соответствии со степенью IP68, водонепроницаемостью уровня 5 ATM, возможностью запуска фирменного ИИ Qira с часов при подключении к смартфону и поддержкой голосового помощника. Старт продаж часов намечен на ближайшие недели.