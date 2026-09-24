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Amazfit представила умные часы T-Rex Dual Solar с солнечной панелью

Компания Amazfit сегодня официально представила T-Rex Dual Solar — новые умные часы с солнечной зарядкой, которые оснащены солнечными панелями на передней и задней части корпуса. Две панели позволяют увеличивать время автономной работы устройства при воздействии солнечного света. Например, встроенный аккумулятор ёмкостью 660 мАч, по словам производителя, обеспечивает Amazfit T-Rex Dual Solar до 21 дня работы при типичном использовании. Если носить часы на запястье и ежедневно подвергать их воздействию прямых солнечных лучей в течение трёх часов, типичное время автономной работы увеличивается до 34 дней.

При этом использование более крупной солнечной панели на задней стороне корпуса в течение трёх часов под прямыми солнечными лучами каждый день позволяет увеличить этот показатель до 51 дня. Это внушительный показатель, но, конечно, стоит понимать, что для такой мощной зарядки нужно находиться в солнечную погоду под прямыми лучами — в тени или в пасмурную погоду такой зарядки не будет. При этом умные часы оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью до 3000 нит и защитным стеклом Sapphire Glass. Также стоит сказать, что Amazfit T-Rex Dual Solar поддерживают более 180 спортивных режимов, Bluetooth-звонки и предлагают водонепроницаемость до 10 ATM. Также в часах предусмотрен встроенный светодиодный фонарик, а стоимость новинки составляет 650 долларов. Это довольно дорого, но и технология здесь не совсем обычная.
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