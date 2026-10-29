Часы Casio G-Shock GAC-2500 оценили в 105 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов серией G-Shock GAC-2500, которая состоит из моделей в черной, белой, серой и желтой расцветках. Новинка характеризуется циферблатом с двумя индикаторами, магнитной системой фиксации стрелок, магнитной удерживающей конструкцией, функцией отключения секундной стрелки, временем автономной работы до двух лет, безелем, ремешком и ударопрочным корпусом из полимеров с размерами 46,7:44,5:12,7 мм и массой 47 граммов, защищенным минеральным стеклом экраном, водонепроницаемостью уровня 20 бар, секундомером, светодиодной подсветкой и люминесцентным покрытием Neo-Brite для видимости в темноте. Часы появятся в продаже на дебютном японском рынке по эквивалентной цене в 105 долларов.

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