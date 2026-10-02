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Представлены наушники Samsung Galaxy Buds On

Компания Samsung пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Galaxy Buds On, которая получила форм-фактор клипсы. Такая конструкция не закрывает слуховой канал и не сильно давит на уши. Новинка также характеризуется динамиками TwinBoost Speaker с усиленными низкими частотами, автоматической регулировкой громкости, поддержкой технологии Audio Leakage Reduction для уменьшения утечки звука, процессором Qualcomm Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform, энергоэффективным усилителем класса D, автономностью до 9,5 часа, тремя микрофонами и датчиком Voice Pickup Unit на основе костной проводимости, функцией отделения голоса пользователя от окружающих шумов и снижения влияние фонового шума, а также подключениям к смартфонам и планшетам Samsung после открытия зарядного кейса. Цена наушников на дебютном южнокорейском рынке составила эквивалент 220 долларов.

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