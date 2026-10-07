Представлены умные часы Garmin Enduro 4

Компания Garmin пополнила ассортимент спортивных умных часов 51-мм моделью Enduro 4, одной из особенностей которой стала солнечная линза Power Sapphire для зарядки батареи. Новинка также характеризуется 1,4-дюймовым энергоэффективным сенсорным MIP-экраном с разрешением 280:280 точек и защитным сапфировым стеклом, титановым безелем, корпусом из армированного волокном полимера, автономностью до 320 часов в обычном режиме или до 90 дней в режиме энергосбережения, 100 профилями активности Enduro 4, улучшенной навигационной системой, продвинутыми функциями отслеживания выносливости, как в модели Fenix 9, светодиодным фонариком с красным режимом, водонепроницаемостью уровня 10 ATM, новым тканевым ремешком ComfortFit, быстросъемным механизмом QuickFit, 64 ГБ флеш-памяти и мультидиапазонным GPS. Цена часов составляет 900 долларов