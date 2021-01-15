Amazfit Bip U Pro уже в России

На российском рынке представлены смарт-часы Amazfit Bip U Pro. Представлены сразу три цветовых решения для часов, с чёрным, розовым и зелёным корпусом и ремешком. Часы Amazfit Bip U Pro можно приобрести в магазинах сети "Связной" по цене 4 990 рублей.

Умные часы Amazfit Bip U Pro оснащены 1,43-дюймовым TFT-экраном с разрешением 320 х 302 пикселя. Благодаря закаленному стеклу 2,5D Corning Gorilla 3 экран часов защищен от царапин и других повреждений. Гаджет имеет водонепроницаемый корпус, поэтому водные процедуры и купание в бассейне новинке также не страшны. Пользователю доступно до 50 циферблатов, также можно установить свое изображение. Подключение к смартфону осуществляется через Bluetooth 5.0 BLE.

Смарт-часы Amazfit Bip U Pro разработаны для занятия фитнесом и спортом. Они имеют более 60 режимов для разных видов спорта. Есть функция отслеживания женского здоровья и встроенный GPS-датчиком для определения местоположения. Специальный модуль PAI отслеживает индекс физической активности владельца в круглосуточном режиме. Amazfit Bip U Pro оснащены функцией BioTracker 2 PPG для отслеживания сердечного ритма и OxygenBeats для измерения уровня насыщенности крови пользователя кислородом.

Часы позаботятся о качестве вашего сна, благодаря технологии SomnusCare. Новая технология следит за состоянием владельца, собирает информацию обо всех режимах сна, включая короткий дневной сон и фазы быстрого и глубокого ночного сна.
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