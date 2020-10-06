Amazfit Bip U готовится к релизу

В последнее время многие пользователи заметили, что о свежих новинках из мира технологий мы узнаем раньше, чем сами производители об этом сообщают. Особенно это полезно в тех ситуациях, когда вы планируете приобрести какое-либо устройство, но вам пока что не совсем понятно, какие новинки ждут впереди. Благо, инсайдеры порадовали нас довольно интересным решением — часами Amazfit Bip U, которые в самое ближайшее время выйдут в продажу. Это интересное устройство со стильным дизайном корпуса, с весьма большими по современным меркам дизайном корпуса и прочими особенностями. На текущий момент говорить о стоимости продукта пока что рано, но мы подождем официального анонса и тогда можно будет сравнить устройство с прямыми конкурентами по рынку.